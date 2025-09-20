Medibloc (MED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00530778 $ 0.00530778 $ 0.00530778 24 timer lav $ 0.00539136 $ 0.00539136 $ 0.00539136 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00530778$ 0.00530778 $ 0.00530778 24 timer høy $ 0.00539136$ 0.00539136 $ 0.00539136 All Time High $ 0.351852$ 0.351852 $ 0.351852 Laveste pris $ 0.00161437$ 0.00161437 $ 0.00161437 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -1.20% Prisendring (7D) -1.89% Prisendring (7D) -1.89%

Medibloc (MED) sanntidsprisen er $0.00532309. I løpet av de siste 24 timene har MED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00530778 og et toppnivå på $ 0.00539136, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MED er $ 0.351852, mens den rekordlave prisen er $ 0.00161437.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MED endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -1.20% over 24 timer og -1.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Medibloc (MED) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 53.67M$ 53.67M $ 53.67M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 57.87M$ 57.87M $ 57.87M Opplagsforsyning 10.08B 10.08B 10.08B Total forsyning 10,870,532,647.0 10,870,532,647.0 10,870,532,647.0

Nåværende markedsverdi på Medibloc er $ 53.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MED er 10.08B, med en total tilgang på 10870532647.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.87M.