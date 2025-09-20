Dagens Medibloc livepris er 0.00532309 USD. Spor prisoppdateringer for MED til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MED pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Medibloc livepris er 0.00532309 USD. Spor prisoppdateringer for MED til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MED pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Medibloc Logo

Medibloc Pris (MED)

Ikke oppført

1 MED til USD livepris:

$0.00532537
$0.00532537$0.00532537
-1.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Medibloc (MED) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:20:46 (UTC+8)

Medibloc (MED) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00530778
$ 0.00530778$ 0.00530778
24 timer lav
$ 0.00539136
$ 0.00539136$ 0.00539136
24 timer høy

$ 0.00530778
$ 0.00530778$ 0.00530778

$ 0.00539136
$ 0.00539136$ 0.00539136

$ 0.351852
$ 0.351852$ 0.351852

$ 0.00161437
$ 0.00161437$ 0.00161437

+0.14%

-1.20%

-1.89%

-1.89%

Medibloc (MED) sanntidsprisen er $0.00532309. I løpet av de siste 24 timene har MED blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00530778 og et toppnivå på $ 0.00539136, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MED er $ 0.351852, mens den rekordlave prisen er $ 0.00161437.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MED endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -1.20% over 24 timer og -1.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Medibloc (MED) Markedsinformasjon

$ 53.67M
$ 53.67M$ 53.67M

--
----

$ 57.87M
$ 57.87M$ 57.87M

10.08B
10.08B 10.08B

10,870,532,647.0
10,870,532,647.0 10,870,532,647.0

Nåværende markedsverdi på Medibloc er $ 53.67M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MED er 10.08B, med en total tilgang på 10870532647.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.87M.

Medibloc (MED) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Medibloc til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Medibloc til USD ble $ -0.0001582613.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Medibloc til USD ble $ -0.0010127359.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Medibloc til USD ble $ -0.0003777327901470965.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.20%
30 dager$ -0.0001582613-2.97%
60 dager$ -0.0010127359-19.02%
90 dager$ -0.0003777327901470965-6.62%

Hva er Medibloc (MED)

MediBloc’s healthcare information platform is a personal data ecosystem for patients, providers and researchers, built on blockchain technology. Our mission is to streamline medicine for patients, providers and researchers by redistributing value behind personal healthcare data ownership.Through MediBloc, you can effectively own your medical data, providers can remove redundancies to provide better care, and your valuable data can help researchers push the advancement of medicine faster than ever.

Medibloc (MED) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Medibloc Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Medibloc (MED) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Medibloc (MED) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Medibloc.

Sjekk Mediblocprisprognosen nå!

MED til lokale valutaer

Medibloc (MED) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Medibloc (MED) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MED tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Medibloc (MED)

Hvor mye er Medibloc (MED) verdt i dag?
Live MED prisen i USD er 0.00532309 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MED-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MED til USD er $ 0.00532309. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Medibloc?
Markedsverdien for MED er $ 53.67M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MED?
Den sirkulerende forsyningen av MED er 10.08B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMED ?
MED oppnådde en ATH-pris på 0.351852 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MED?
MED så en ATL-pris på 0.00161437 USD.
Hva er handelsvolumet til MED?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MED er -- USD.
Vil MED gå høyere i år?
MED kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MED prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:20:46 (UTC+8)

Medibloc (MED) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

