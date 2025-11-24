MechaOs pris i dag

Sanntids MechaOs (MECHA) pris i dag er --, med en 0.45% endring de siste 24 timene. Nåværende MECHA til USD konverteringssats er -- per MECHA.

MechaOs rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 30,952, med en sirkulerende forsyning på 100.00M MECHA. I løpet av de siste 24 timene MECHA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01286063, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har MECHA beveget seg +0.42% i løpet av den siste timen og -36.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

MechaOs (MECHA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.95K$ 30.95K $ 30.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.95K$ 30.95K $ 30.95K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MechaOs er $ 30.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MECHA er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.95K.