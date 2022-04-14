Meana Raptor (MRT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Meana Raptor (MRT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Meana Raptor (MRT) Informasjon Meana Raptor ($MRT) is not just another token — it’s the heart of a unique blockchain ecosystem that fuses utility, mythology, and decentralization. Designed to deliver real-world value, Meana Raptor focuses on long-term sustainability through a combination of: Utility-Backed NFTs: Beyond art, these NFTs offer access to staking tiers, governance votes, and exclusive platform features. Staking Mechanisms: Token holders can earn passive rewards while securing the network and supporting ecosystem growth. Strategic Partnerships: By collaborating with other Web3 protocols and projects, Meana Raptor is building an interconnected future driven by value sharing. Community-Driven Development: Key decisions, features, and upgrades are governed by token holders, empowering true decentralization. Meana Raptor’s story began on an ancient golf course — a place charged with cosmic energy — where it first emerged as a symbol of balance and power. Infused with blockchain technology, it evolved into a digital entity representing trust, resilience, and the future of decentralization. This origin story isn’t just lore — it’s the foundation for an engaged, story-driven community aligned with purpose and mission. $MRT is more than just a token; it’s a digital standard for projects that blend imagination with innovation, building ecosystems that are as compelling as they are functional. As the world moves toward a decentralized, trustless economy, Meana Raptor stands at the forefront — a digital guardian ready to guide the next generation of Web3 users and creators. Join the movement. Embrace the transformation. Protect decentralization with Meana Raptor. Offisiell nettside: https://meanaraptor.com Kjøp MRT nå!

Meana Raptor (MRT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Meana Raptor (MRT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M All-time high: $ 0.01885595 $ 0.01885595 $ 0.01885595 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00131239 $ 0.00131239 $ 0.00131239 Lær mer om Meana Raptor (MRT) pris

Meana Raptor (MRT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Meana Raptor (MRT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MRT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MRT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MRTs tokenomics, kan du utforske MRT tokenets livepris!

MRT prisforutsigelse Vil du vite hvor MRT kan være på vei? Vår MRT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MRT tokenets prisforutsigelse nå!

