Meana Raptor (MRT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01885595$ 0.01885595 $ 0.01885595 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Meana Raptor (MRT) sanntidsprisen er $0.00131239. I løpet av de siste 24 timene har MRT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MRT er $ 0.01885595, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MRT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Meana Raptor (MRT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Meana Raptor er $ 1.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MRT er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.31M.