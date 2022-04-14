Mean DAO (MEAN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mean DAO (MEAN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mean DAO (MEAN) Informasjon MEAN is the governance token of the Mean DAO. It allows those who hold it to vote on changes to the Mean DAO Protocols and Roadmap, as well as share part of the profits generated by the DAO. Offisiell nettside: https://meanfi.com/ Teknisk dokument: http://docs.meandao.com/ Kjøp MEAN nå!

Mean DAO (MEAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mean DAO (MEAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 26.50K $ 26.50K $ 26.50K Total forsyning: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Sirkulerende forsyning: $ 195.82M $ 195.82M $ 195.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.42K $ 28.42K $ 28.42K All-time high: $ 3.69 $ 3.69 $ 3.69 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00013531 $ 0.00013531 $ 0.00013531 Lær mer om Mean DAO (MEAN) pris

Mean DAO (MEAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mean DAO (MEAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEANs tokenomics, kan du utforske MEAN tokenets livepris!

MEAN prisforutsigelse Vil du vite hvor MEAN kan være på vei? Vår MEAN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MEAN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!