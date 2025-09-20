Mean DAO (MEAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00013712 $ 0.00013712 $ 0.00013712 24 timer lav $ 0.00013788 $ 0.00013788 $ 0.00013788 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00013712$ 0.00013712 $ 0.00013712 24 timer høy $ 0.00013788$ 0.00013788 $ 0.00013788 All Time High $ 3.69$ 3.69 $ 3.69 Laveste pris $ 0.00001453$ 0.00001453 $ 0.00001453 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.24% Prisendring (7D) -0.43% Prisendring (7D) -0.43%

Mean DAO (MEAN) sanntidsprisen er $0.00013786. I løpet av de siste 24 timene har MEAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00013712 og et toppnivå på $ 0.00013788, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEAN er $ 3.69, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001453.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEAN endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.24% over 24 timer og -0.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mean DAO (MEAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.00K$ 27.00K $ 27.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 28.95K$ 28.95K $ 28.95K Opplagsforsyning 195.82M 195.82M 195.82M Total forsyning 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mean DAO er $ 27.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEAN er 195.82M, med en total tilgang på 210000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.95K.