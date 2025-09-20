Dagens Mean DAO livepris er 0.00013786 USD. Spor prisoppdateringer for MEAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Mean DAO livepris er 0.00013786 USD. Spor prisoppdateringer for MEAN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEAN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00013786
$0.00013786
+0.20%1D
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:16:59 (UTC+8)

Mean DAO (MEAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00013712
$ 0.00013712
24 timer lav
$ 0.00013788
$ 0.00013788
24 timer høy

$ 0.00013712
$ 0.00013712

$ 0.00013788
$ 0.00013788

$ 3.69
$ 3.69

$ 0.00001453
$ 0.00001453

-0.00%

+0.24%

-0.43%

-0.43%

Mean DAO (MEAN) sanntidsprisen er $0.00013786. I løpet av de siste 24 timene har MEAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00013712 og et toppnivå på $ 0.00013788, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEAN er $ 3.69, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001453.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEAN endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.24% over 24 timer og -0.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mean DAO (MEAN) Markedsinformasjon

$ 27.00K
$ 27.00K

--
--

$ 28.95K
$ 28.95K

195.82M
195.82M

210,000,000.0
210,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mean DAO er $ 27.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEAN er 195.82M, med en total tilgang på 210000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 28.95K.

Mean DAO (MEAN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Mean DAO til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Mean DAO til USD ble $ -0.0000079859.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Mean DAO til USD ble $ -0.0000254238.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Mean DAO til USD ble $ -0.00001224208659879752.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.24%
30 dager$ -0.0000079859-5.79%
60 dager$ -0.0000254238-18.44%
90 dager$ -0.00001224208659879752-8.15%

Hva er Mean DAO (MEAN)

MEAN is the governance token of the Mean DAO. It allows those who hold it to vote on changes to the Mean DAO Protocols and Roadmap, as well as share part of the profits generated by the DAO.

Mean DAO (MEAN) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Mean DAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mean DAO (MEAN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mean DAO (MEAN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mean DAO.

Sjekk Mean DAOprisprognosen nå!

MEAN til lokale valutaer

Mean DAO (MEAN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mean DAO (MEAN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MEAN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Mean DAO (MEAN)

Hvor mye er Mean DAO (MEAN) verdt i dag?
Live MEAN prisen i USD er 0.00013786 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MEAN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MEAN til USD er $ 0.00013786. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mean DAO?
Markedsverdien for MEAN er $ 27.00K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MEAN?
Den sirkulerende forsyningen av MEAN er 195.82M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMEAN ?
MEAN oppnådde en ATH-pris på 3.69 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MEAN?
MEAN så en ATL-pris på 0.00001453 USD.
Hva er handelsvolumet til MEAN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MEAN er -- USD.
Vil MEAN gå høyere i år?
MEAN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MEAN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:16:59 (UTC+8)

Mean DAO (MEAN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

