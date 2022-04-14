MeAI (MEAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MeAI (MEAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MeAI (MEAI) Informasjon MeAI is an innovative AI-powered Web3 lifestyle app that seamlessly integrates GameFi, SocialFi, and DeSci to enhance both health and wealth. At the heart of MeAI is a unique avatar that evolves alongside each user’s personal journey. By transforming everyday routines into engaging challenges, users can earn rewards, level up, and unlock exclusive features—all while enjoying a gamified approach to self-care. MeAI fosters a sense of connection through its vibrant community, making health and wellness more exciting and rewarding than ever before. Key Modules: • MeDiet: Effortlessly maintain a healthy lifestyle by snapping pictures of your meals, letting AI analyze your plate, and earning rewards for making nutritious choices. • MeExplore: Stay active and adventurous with AR-powered quests. Whether solo or as part of a team, discover the world around you and earn rewards for your achievements. • MeSocial: Build meaningful connections by sharing experiences, challenging friends, and growing together in a supportive, interactive community. • MeGrowth: Unlock your full potential with AI-driven guidance for personal and professional development, paving the way to a healthier and more successful life. MeAI revolutionizes self-care by combining technology, gamification, and community-driven engagement to deliver a holistic lifestyle experience. Offisiell nettside: https://www.meai.app/ Teknisk dokument: https://meai.gitbook.io/meai-litepaper/ Kjøp MEAI nå!

MeAI (MEAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MeAI (MEAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.98K $ 28.98K $ 28.98K Total forsyning: $ 950.50M $ 950.50M $ 950.50M Sirkulerende forsyning: $ 238.27M $ 238.27M $ 238.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 115.59K $ 115.59K $ 115.59K All-time high: $ 0.01372413 $ 0.01372413 $ 0.01372413 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00012116 $ 0.00012116 $ 0.00012116 Lær mer om MeAI (MEAI) pris

MeAI (MEAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MeAI (MEAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEAIs tokenomics, kan du utforske MEAI tokenets livepris!

