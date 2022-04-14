Mead (MEAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mead (MEAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mead (MEAD) Informasjon Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure ​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more Offisiell nettside: https://rootsfi.com/ Kjøp MEAD nå!

Mead (MEAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mead (MEAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 75.22K Total forsyning: $ 72.43K Sirkulerende forsyning: $ 72.43K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 75.22K All-time high: $ 1.53 All-Time Low: $ 1.002 Nåværende pris: $ 1.039 Lær mer om Mead (MEAD) pris

Mead (MEAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mead (MEAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MEAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MEAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MEADs tokenomics, kan du utforske MEAD tokenets livepris!

MEAD prisforutsigelse Vil du vite hvor MEAD kan være på vei? Vår MEAD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MEAD tokenets prisforutsigelse nå!

