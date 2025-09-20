Dagens Mead livepris er 1.039 USD. Spor prisoppdateringer for MEAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Mead livepris er 1.039 USD. Spor prisoppdateringer for MEAD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MEAD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MEAD

MEAD Prisinformasjon

MEAD Offisiell nettside

MEAD tokenomics

MEAD Prisprognose

Mead Pris (MEAD)

1 MEAD til USD livepris:

$1.039
+0.10%1D
USD
Mead (MEAD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:12:41 (UTC+8)

Mead (MEAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.037
24 timer lav
$ 1.039
24 timer høy

$ 1.037
$ 1.039
$ 1.53
$ 1.002
+0.02%

+0.14%

+2.75%

+2.75%

Mead (MEAD) sanntidsprisen er $1.039. I løpet av de siste 24 timene har MEAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.037 og et toppnivå på $ 1.039, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEAD er $ 1.53, mens den rekordlave prisen er $ 1.002.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEAD endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og +2.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mead (MEAD) Markedsinformasjon

$ 75.24K
--
$ 75.24K
72.43K
72,429.69628646031
Nåværende markedsverdi på Mead er $ 75.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEAD er 72.43K, med en total tilgang på 72429.69628646031. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 75.24K.

Mead (MEAD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Mead til USD ble $ +0.00147404.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Mead til USD ble $ +0.0128537807.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Mead til USD ble $ +0.0362088383.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Mead til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00147404+0.14%
30 dager$ +0.0128537807+1.24%
60 dager$ +0.0362088383+3.48%
90 dager$ 0--

Hva er Mead (MEAD)

Roots is a decentralized finance (DeFi) protocol built on Berachain that enhances liquidity and yield opportunities through Proof of Liquidity (PoL). The protocol allows users to: Mint the MEAD stablecoin using Berachain-based assets listed for BGT emissions, such as LP positions on Berahub Passively earn rBGT (governance rewards) while maintaining your positions Participate in network security while maintaining asset exposure ​ Roots simplifies DeFi participation on Berachain & Maximizes user rewards through: Capital Efficiency: Borrow MEAD against collateral without selling assets BGT auto-farming: Maximizes yield even as a collateral Stability Pool: Stake MEAD to earn liquidation rewards (discounted collateral) Ecosystem Composability: Use MEAD across Berachain DEXs, lending markets, and more

Mead (MEAD) Ressurs

Offisiell nettside

Mead Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mead (MEAD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mead (MEAD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mead.

Sjekk Meadprisprognosen nå!

MEAD til lokale valutaer

Mead (MEAD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mead (MEAD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MEAD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Mead (MEAD)

Hvor mye er Mead (MEAD) verdt i dag?
Live MEAD prisen i USD er 1.039 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MEAD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MEAD til USD er $ 1.039. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mead?
Markedsverdien for MEAD er $ 75.24K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MEAD?
Den sirkulerende forsyningen av MEAD er 72.43K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMEAD ?
MEAD oppnådde en ATH-pris på 1.53 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MEAD?
MEAD så en ATL-pris på 1.002 USD.
Hva er handelsvolumet til MEAD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MEAD er -- USD.
Vil MEAD gå høyere i år?
MEAD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MEAD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:12:41 (UTC+8)

