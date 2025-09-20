Mead (MEAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 24 timer lav $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 24 timer høy 24 timer lav $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 24 timer høy $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 All Time High $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 Laveste pris $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +0.14% Prisendring (7D) +2.75% Prisendring (7D) +2.75%

Mead (MEAD) sanntidsprisen er $1.039. I løpet av de siste 24 timene har MEAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.037 og et toppnivå på $ 1.039, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MEAD er $ 1.53, mens den rekordlave prisen er $ 1.002.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MEAD endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og +2.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mead (MEAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 75.24K$ 75.24K $ 75.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 75.24K$ 75.24K $ 75.24K Opplagsforsyning 72.43K 72.43K 72.43K Total forsyning 72,429.69628646031 72,429.69628646031 72,429.69628646031

Nåværende markedsverdi på Mead er $ 75.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEAD er 72.43K, med en total tilgang på 72429.69628646031. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 75.24K.