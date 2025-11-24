ME GUSTA pris i dag

Sanntids ME GUSTA (MEGUSTA) pris i dag er $ 0.00004402, med en 14.33% endring de siste 24 timene. Nåværende MEGUSTA til USD konverteringssats er $ 0.00004402 per MEGUSTA.

ME GUSTA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 43,961, med en sirkulerende forsyning på 997.68M MEGUSTA. I løpet av de siste 24 timene MEGUSTA har den blitt handlet mellom $ 0.00003808(laveste) og $ 0.00004446 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00066165, mens tidenes laveste notering var $ 0.00003563.

Kortsiktig har MEGUSTA beveget seg +0.92% i løpet av den siste timen og +13.47% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

ME GUSTA (MEGUSTA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.96K$ 43.96K $ 43.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.96K$ 43.96K $ 43.96K Opplagsforsyning 997.68M 997.68M 997.68M Total forsyning 997,681,916.905939 997,681,916.905939 997,681,916.905939

Nåværende markedsverdi på ME GUSTA er $ 43.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MEGUSTA er 997.68M, med en total tilgang på 997681916.905939. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.96K.