MCP AI (MCP) tokenomics

MCP AI (MCP) Informasjon MCP AI is an open-source protocol that simplifies how AI models interact with external data and tools. Known as the "USB-C of AI," it enables seamless, real-time data access and task execution through a unified interface. From coding to enterprise solutions, MCP supports diverse applications with a growing ecosystem of community tools. it’s set to redefine AI integration.Simplifying AI, amplifying possibilities. $MCP Offisiell nettside: https://mcpai.site Kjøp MCP nå!

MCP AI (MCP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MCP AI (MCP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.06K $ 7.06K $ 7.06K Total forsyning: $ 99,943.82T $ 99,943.82T $ 99,943.82T Sirkulerende forsyning: $ 99,943.82T $ 99,943.82T $ 99,943.82T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.06K $ 7.06K $ 7.06K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MCP AI (MCP) pris

MCP AI (MCP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MCP AI (MCP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MCP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MCP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MCPs tokenomics, kan du utforske MCP tokenets livepris!

MCP prisforutsigelse Vil du vite hvor MCP kan være på vei? Vår MCP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MCP tokenets prisforutsigelse nå!

