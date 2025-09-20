McLaren F1 Fan Token (MCL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00656346 $ 0.00656346 $ 0.00656346 24 timer lav $ 0.00725031 $ 0.00725031 $ 0.00725031 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00656346$ 0.00656346 $ 0.00656346 24 timer høy $ 0.00725031$ 0.00725031 $ 0.00725031 All Time High $ 0.475635$ 0.475635 $ 0.475635 Laveste pris $ 0.00241372$ 0.00241372 $ 0.00241372 Prisendring (1H) +0.94% Prisendring (1D) +7.06% Prisendring (7D) -12.89% Prisendring (7D) -12.89%

McLaren F1 Fan Token (MCL) sanntidsprisen er $0.00702772. I løpet av de siste 24 timene har MCL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00656346 og et toppnivå på $ 0.00725031, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MCL er $ 0.475635, mens den rekordlave prisen er $ 0.00241372.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MCL endret seg med +0.94% i løpet av den siste timen, +7.06% over 24 timer og -12.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

McLaren F1 Fan Token (MCL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 271.91K$ 271.91K $ 271.91K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 271.91K$ 271.91K $ 271.91K Opplagsforsyning 38.69M 38.69M 38.69M Total forsyning 38,690,890.0 38,690,890.0 38,690,890.0

Nåværende markedsverdi på McLaren F1 Fan Token er $ 271.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MCL er 38.69M, med en total tilgang på 38690890.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 271.91K.