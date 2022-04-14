MCH Coin (MCHC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MCH Coin (MCHC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MCH Coin (MCHC) Informasjon MCH coin is the governance token for the My Crypto Heroes game. 1 MCH coin equals 1 vote when participating in proposal votings. If you do not want to directly vote for a proposal, you may also delegate your vote to a someone else to vote on your behalf. Offisiell nettside: https://www.mycryptoheroes.net/

MCH Coin (MCHC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MCH Coin (MCHC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 938.61K $ 938.61K $ 938.61K Total forsyning: $ 37.75M $ 37.75M $ 37.75M Sirkulerende forsyning: $ 36.72M $ 36.72M $ 36.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 965.02K $ 965.02K $ 965.02K All-time high: $ 2.74 $ 2.74 $ 2.74 All-Time Low: $ 0.02249158 $ 0.02249158 $ 0.02249158 Nåværende pris: $ 0.02572846 $ 0.02572846 $ 0.02572846 Lær mer om MCH Coin (MCHC) pris

MCH Coin (MCHC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MCH Coin (MCHC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MCHC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MCHC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MCHCs tokenomics, kan du utforske MCHC tokenets livepris!

