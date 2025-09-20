MCH Coin (MCHC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02689262 $ 0.02689262 $ 0.02689262 24 timer lav $ 0.02759213 $ 0.02759213 $ 0.02759213 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02689262$ 0.02689262 $ 0.02689262 24 timer høy $ 0.02759213$ 0.02759213 $ 0.02759213 All Time High $ 2.74$ 2.74 $ 2.74 Laveste pris $ 0.02249158$ 0.02249158 $ 0.02249158 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -0.50% Prisendring (7D) -7.42% Prisendring (7D) -7.42%

MCH Coin (MCHC) sanntidsprisen er $0.02722521. I løpet av de siste 24 timene har MCHC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02689262 og et toppnivå på $ 0.02759213, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MCHC er $ 2.74, mens den rekordlave prisen er $ 0.02249158.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MCHC endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -0.50% over 24 timer og -7.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MCH Coin (MCHC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 999.72K$ 999.72K $ 999.72K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Opplagsforsyning 36.72M 36.72M 36.72M Total forsyning 37,752,534.0 37,752,534.0 37,752,534.0

Nåværende markedsverdi på MCH Coin er $ 999.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MCHC er 36.72M, med en total tilgang på 37752534.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.03M.