Maza (MZC) Informasjon Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s. Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty. Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014. Offisiell nettside: http://www.mazacoin.org/ Kjøp MZC nå!

Maza (MZC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Maza (MZC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.64M Total forsyning: $ 2.42B Sirkulerende forsyning: $ 2.36B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.71M All-time high: $ 0.0834 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00111983 Lær mer om Maza (MZC) pris

Maza (MZC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Maza (MZC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MZC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MZC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MZCs tokenomics, kan du utforske MZC tokenets livepris!

MZC prisforutsigelse Vil du vite hvor MZC kan være på vei? Vår MZC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MZC tokenets prisforutsigelse nå!

