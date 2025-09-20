Maza (MZC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00108929 $ 0.00108929 $ 0.00108929 24 timer lav $ 0.00114886 $ 0.00114886 $ 0.00114886 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00108929$ 0.00108929 $ 0.00108929 24 timer høy $ 0.00114886$ 0.00114886 $ 0.00114886 All Time High $ 0.0834$ 0.0834 $ 0.0834 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.38% Prisendring (1D) -2.13% Prisendring (7D) -3.81% Prisendring (7D) -3.81%

Maza (MZC) sanntidsprisen er $0.00111191. I løpet av de siste 24 timene har MZC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00108929 og et toppnivå på $ 0.00114886, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MZC er $ 0.0834, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MZC endret seg med +0.38% i løpet av den siste timen, -2.13% over 24 timer og -3.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Maza (MZC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.69M$ 2.69M $ 2.69M Opplagsforsyning 2.36B 2.36B 2.36B Total forsyning 2,419,200,000.0 2,419,200,000.0 2,419,200,000.0

Nåværende markedsverdi på Maza er $ 2.62M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MZC er 2.36B, med en total tilgang på 2419200000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.69M.