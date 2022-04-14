MAXX AI (MXM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MAXX AI (MXM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MAXX AI (MXM) Informasjon MXM is where gaming, crypto, and community collide. Led by MAXX—the devil on your shoulder, whispering 'MAXX IT'—MXM brings bold energy and massive memetic power. MXM is the only token fuelling a social hub packed with exclusive products, killer partnerships, and events for competitive gaming and entertainment. With MXM, you can play for crypto, stake in top games, and earn exclusive rewards—all with one powerful token. And for a limited time, 80% of fees go back to staking rewards, letting everyone share in the success. MXM — Maxx it or miss out. Offisiell nettside: https://www.maxxmxm.com/ Teknisk dokument: https://docs.maxxmxm.com/ Kjøp MXM nå!

MAXX AI (MXM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MAXX AI (MXM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 411.01K $ 411.01K $ 411.01K Total forsyning: $ 988.45M $ 988.45M $ 988.45M Sirkulerende forsyning: $ 334.83M $ 334.83M $ 334.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M All-time high: $ 0.134883 $ 0.134883 $ 0.134883 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00122453 $ 0.00122453 $ 0.00122453 Lær mer om MAXX AI (MXM) pris

MAXX AI (MXM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MAXX AI (MXM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MXM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MXM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MXMs tokenomics, kan du utforske MXM tokenets livepris!

MXM prisforutsigelse Vil du vite hvor MXM kan være på vei? Vår MXM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MXM tokenets prisforutsigelse nå!

