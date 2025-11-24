maxBTC pris i dag

Sanntids maxBTC (MAXBTC) pris i dag er $ 87,157, med en 2.51% endring de siste 24 timene. Nåværende MAXBTC til USD konverteringssats er $ 87,157 per MAXBTC.

maxBTC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 174,296, med en sirkulerende forsyning på 2.00 MAXBTC. I løpet av de siste 24 timene MAXBTC har den blitt handlet mellom $ 84,777(laveste) og $ 93,439 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 172,696, mens tidenes laveste notering var $ 42,866.

Kortsiktig har MAXBTC beveget seg -0.08% i løpet av den siste timen og -8.35% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

maxBTC (MAXBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 174.30K$ 174.30K $ 174.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 174.30K$ 174.30K $ 174.30K Opplagsforsyning 2.00 2.00 2.00 Total forsyning 2.0 2.0 2.0

Nåværende markedsverdi på maxBTC er $ 174.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAXBTC er 2.00, med en total tilgang på 2.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 174.30K.