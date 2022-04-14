MATT (MATT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MATT (MATT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MATT (MATT) Informasjon MATT is the artistic digital token used to celebrate the internet meme culture impact made by none other than Matt Furie himself. Boy's Club since '06, Matt Furie is the mastermind behind the most popular internet memes created from his characters Pepe, Brett, Andy, Landwolf, and even Spike. $MATT is the artistic digital token Used to celebrate artistic creativity, and cultural impact made by internet memes! Recognize the Furie Join the community that recognizes and celebrates Matt Furie's contributions to internet meme culture. Offisiell nettside: https://www.mattcoineth.net/ Kjøp MATT nå!

MATT (MATT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MATT (MATT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 106.71K $ 106.71K $ 106.71K Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 106.71K $ 106.71K $ 106.71K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MATT (MATT) pris

MATT (MATT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MATT (MATT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MATT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MATT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MATTs tokenomics, kan du utforske MATT tokenets livepris!

