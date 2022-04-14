Matt Furie (MATT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Matt Furie (MATT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Matt Furie (MATT) Informasjon $MATT is a unique digital token portrayed by his HEDZ artwork. It's created to honor the exceptional talent of Matt Furie, with unique contract 0x790814. Matt Furie (born August 14, 1979) is the creator of the Boy's Club comic series, which includes many popular internet memes like Pepe, Brett, Andy, and Landwolf. Matt Furie’s combination of artistic brilliance, cultural impact, resilience, and genuine approach to his work and fans makes him an extraordinary figure in the world of art and internet culture. LP Burned + Contract renounced + Taxes 0/0 Offisiell nettside: https://matt0x79.com/ Kjøp MATT nå!

Matt Furie (MATT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Matt Furie (MATT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 358.66K $ 358.66K $ 358.66K Total forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Sirkulerende forsyning: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 358.66K $ 358.66K $ 358.66K All-time high: $ 0.00002473 $ 0.00002473 $ 0.00002473 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Matt Furie (MATT) pris

Matt Furie (MATT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Matt Furie (MATT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MATT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MATT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MATTs tokenomics, kan du utforske MATT tokenets livepris!

MATT prisforutsigelse Vil du vite hvor MATT kan være på vei? Vår MATT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MATT tokenets prisforutsigelse nå!

