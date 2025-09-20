Matt Furie (MATT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00002473$ 0.00002473 $ 0.00002473 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +12.82% Prisendring (1D) +9.98% Prisendring (7D) -1.66% Prisendring (7D) -1.66%

Matt Furie (MATT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MATT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MATT er $ 0.00002473, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MATT endret seg med +12.82% i løpet av den siste timen, +9.98% over 24 timer og -1.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Matt Furie (MATT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 385.27K$ 385.27K $ 385.27K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 385.27K$ 385.27K $ 385.27K Opplagsforsyning 420.69B 420.69B 420.69B Total forsyning 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Matt Furie er $ 385.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MATT er 420.69B, med en total tilgang på 420690000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 385.27K.