MATT (MATT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -15.01% Prisendring (7D) -15.01%

MATT (MATT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MATT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MATT er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MATT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -15.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MATT (MATT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 106.71K$ 106.71K $ 106.71K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 106.71K$ 106.71K $ 106.71K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MATT er $ 106.71K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MATT er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 106.71K.