Matrixdock Gold (XAUM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Matrixdock Gold (XAUM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Matrixdock Gold (XAUM) Informasjon Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users.

Matrixdock Gold (XAUM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Matrixdock Gold (XAUM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 55.67M $ 55.67M $ 55.67M Total forsyning: $ 14.92K $ 14.92K $ 14.92K Sirkulerende forsyning: $ 14.92K $ 14.92K $ 14.92K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 55.67M $ 55.67M $ 55.67M All-time high: $ 3,740.83 $ 3,740.83 $ 3,740.83 All-Time Low: $ 2,563.55 $ 2,563.55 $ 2,563.55 Nåværende pris: $ 3,731.75 $ 3,731.75 $ 3,731.75 Lær mer om Matrixdock Gold (XAUM) pris

Matrixdock Gold (XAUM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Matrixdock Gold (XAUM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet XAUM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange XAUM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår XAUMs tokenomics, kan du utforske XAUM tokenets livepris!

