Matrix Labs (MATRIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.42% Prisendring (7D) -0.42%

Matrix Labs (MATRIX) sanntidsprisen er $0.00118403. I løpet av de siste 24 timene har MATRIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MATRIX er $ 1.59, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MATRIX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Matrix Labs (MATRIX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 40.16K$ 40.16K $ 40.16K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 118.40K$ 118.40K $ 118.40K Opplagsforsyning 33.92M 33.92M 33.92M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Matrix Labs er $ 40.16K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MATRIX er 33.92M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 118.40K.