Matr1x Fire (FIRE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Matr1x Fire (FIRE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Matr1x Fire (FIRE) Informasjon Matri1x is a global Web3 entertainment platform that aims to blend multi-episode games, NFT art, Esports, online literature, and community engagement. MATR1X FIRE is the first mobile shooting game in the Metaverse and the inaugural game on the Matri1x platform. FIRE serves as the utility token for MATR1X FIRE. Offisiell nettside: https://matr1x.io/ Teknisk dokument: https://matr1x.gitbook.io/matr1x-whitepaper/ Kjøp FIRE nå!

Matr1x Fire (FIRE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Matr1x Fire (FIRE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 166.86K $ 166.86K $ 166.86K Total forsyning: $ 965.65M $ 965.65M $ 965.65M Sirkulerende forsyning: $ 66.73M $ 66.73M $ 66.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.41M $ 2.41M $ 2.41M All-time high: $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 All-Time Low: $ 0.00151012 $ 0.00151012 $ 0.00151012 Nåværende pris: $ 0.002521 $ 0.002521 $ 0.002521 Lær mer om Matr1x Fire (FIRE) pris

Matr1x Fire (FIRE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Matr1x Fire (FIRE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FIRE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FIRE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FIREs tokenomics, kan du utforske FIRE tokenets livepris!

