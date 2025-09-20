Matr1x Fire (FIRE) Prisinformasjon (USD)

Matr1x Fire (FIRE) sanntidsprisen er $0.00264983. I løpet av de siste 24 timene har FIRE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00257129 og et toppnivå på $ 0.0028678, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FIRE er $ 2.35, mens den rekordlave prisen er $ 0.00151012.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FIRE endret seg med -0.35% i løpet av den siste timen, +1.36% over 24 timer og +35.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Matr1x Fire (FIRE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Matr1x Fire er $ 177.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FIRE er 66.73M, med en total tilgang på 965646716.8256. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.57M.