Matr1x pris i dag

Sanntids Matr1x (MAX) pris i dag er $ 0.00284209, med en 17.77% endring de siste 24 timene. Nåværende MAX til USD konverteringssats er $ 0.00284209 per MAX.

Matr1x rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 450,143, med en sirkulerende forsyning på 158.30M MAX. I løpet av de siste 24 timene MAX har den blitt handlet mellom $ 0.00278171(laveste) og $ 0.00345623 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.474276, mens tidenes laveste notering var $ 0.00278171.

Kortsiktig har MAX beveget seg -0.05% i løpet av den siste timen og -18.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Matr1x (MAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 450.14K$ 450.14K $ 450.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Opplagsforsyning 158.30M 158.30M 158.30M Total forsyning 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Matr1x er $ 450.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAX er 158.30M, med en total tilgang på 800000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.27M.