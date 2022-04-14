MATES (MATES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MATES (MATES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MATES (MATES) Informasjon The ecosystem token of Moemate. $MATES is the key to unlock the world of intelligent and fun AI Agents. Moemate is the ecosystem for building, incubating, hosting, operating and trading AI agents. More than 6m users have used our products, >30 mins average daily engagement time, and 500,000+ Agents already built by the community. These agents can be built by anyone. Moemate makes it easy yet customizable for anyone to build and host AI agents with on-chain and off-chain skills, and multi-agent simulations for different use cases, especially related to Crypto, Attention & Entertainment. Offisiell nettside: https://www.moemate.io/ Teknisk dokument: https://moemate.io/whatsup

MATES (MATES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MATES (MATES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 186.00K $ 186.00K $ 186.00K Total forsyning: $ 19.50B $ 19.50B $ 19.50B Sirkulerende forsyning: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M All-time high: $ 0.01270764 $ 0.01270764 $ 0.01270764 All-Time Low: $ 0.00007543 $ 0.00007543 $ 0.00007543 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MATES (MATES) pris

MATES (MATES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MATES (MATES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MATES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MATES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MATESs tokenomics, kan du utforske MATES tokenets livepris!

MATES prisforutsigelse Vil du vite hvor MATES kan være på vei? Vår MATES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MATES tokenets prisforutsigelse nå!

