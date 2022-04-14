Materium (MTRM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Materium (MTRM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Materium (MTRM) Informasjon In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus. Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead. Offisiell nettside: https://mirandus.game/ Kjøp MTRM nå!

Materium (MTRM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Materium (MTRM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 243.34K Total forsyning: $ 18.79M Sirkulerende forsyning: $ 18.79M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 243.34K All-time high: $ 1.019 All-Time Low: $ 0.00370831 Nåværende pris: $ 0.01295102

Materium (MTRM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Materium (MTRM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MTRM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MTRM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MTRMs tokenomics, kan du utforske MTRM tokenets livepris!

