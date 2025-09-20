Materium (MTRM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01290864 $ 0.01290864 $ 0.01290864 24 timer lav $ 0.01301909 $ 0.01301909 $ 0.01301909 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01290864$ 0.01290864 $ 0.01290864 24 timer høy $ 0.01301909$ 0.01301909 $ 0.01301909 All Time High $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Laveste pris $ 0.00370831$ 0.00370831 $ 0.00370831 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.06% Prisendring (7D) -0.94% Prisendring (7D) -0.94%

Materium (MTRM) sanntidsprisen er $0.01295102. I løpet av de siste 24 timene har MTRM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01290864 og et toppnivå på $ 0.01301909, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MTRM er $ 1.019, mens den rekordlave prisen er $ 0.00370831.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MTRM endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og -0.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Materium (MTRM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 243.34K$ 243.34K $ 243.34K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 243.34K$ 243.34K $ 243.34K Opplagsforsyning 18.79M 18.79M 18.79M Total forsyning 18,789,190.0 18,789,190.0 18,789,190.0

Nåværende markedsverdi på Materium er $ 243.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MTRM er 18.79M, med en total tilgang på 18789190.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 243.34K.