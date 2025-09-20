Dagens Materium livepris er 0.01295102 USD. Spor prisoppdateringer for MTRM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MTRM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Materium livepris er 0.01295102 USD. Spor prisoppdateringer for MTRM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MTRM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Materium Pris (MTRM)

1 MTRM til USD livepris:

$0.01295102
$0.01295102$0.01295102
0.00%1D
Materium (MTRM) Live prisdiagram
Materium (MTRM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.01290864
$ 0.01290864$ 0.01290864
24 timer lav
$ 0.01301909
$ 0.01301909$ 0.01301909
24 timer høy

$ 0.01290864
$ 0.01290864$ 0.01290864

$ 0.01301909
$ 0.01301909$ 0.01301909

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 0.00370831
$ 0.00370831$ 0.00370831

--

+0.06%

-0.94%

-0.94%

Materium (MTRM) sanntidsprisen er $0.01295102. I løpet av de siste 24 timene har MTRM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01290864 og et toppnivå på $ 0.01301909, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MTRM er $ 1.019, mens den rekordlave prisen er $ 0.00370831.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MTRM endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og -0.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Materium (MTRM) Markedsinformasjon

$ 243.34K
$ 243.34K$ 243.34K

--
----

$ 243.34K
$ 243.34K$ 243.34K

18.79M
18.79M 18.79M

18,789,190.0
18,789,190.0 18,789,190.0

Nåværende markedsverdi på Materium er $ 243.34K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MTRM er 18.79M, med en total tilgang på 18789190.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 243.34K.

Materium (MTRM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Materium til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Materium til USD ble $ +0.0070786649.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Materium til USD ble $ +0.0029391057.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Materium til USD ble $ +0.005362261167544473.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.06%
30 dager$ +0.0070786649+54.66%
60 dager$ +0.0029391057+22.69%
90 dager$ +0.005362261167544473+70.66%

Hva er Materium (MTRM)

In Mirandus, players have absolute freedom of choice - there are no maps, no quest givers. Players can set out into the wilderness alone to try their fortunes against the monsters of the deep woods and dungeons, join with one of the monarchs to serve as a knight in their court, or set up shop in one of the five great citadels of the realm. Players take on the role of avatars in the world, and if desired, can purchase an exemplar avatar with powers and abilities beyond those of others in Mirandus. Player ownership of in-game assets is a central mechanic, with players being able to hold land deeds which allow them to claim parts of the wilderness and set up holdfasts ranging from small farms to massive cities. The risks of exploring Mirandus are great – but so are the rewards, for Mirandus is rich in the arcane substance Materium, a concentrated magic that allows players to channel its power to cast spells, craft the impossible, and even raise a slain hero from the dead.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Materium (MTRM) Ressurs

Offisiell nettside

Materium Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Materium (MTRM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Materium (MTRM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Materium.

Sjekk Materiumprisprognosen nå!

MTRM til lokale valutaer

Materium (MTRM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Materium (MTRM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MTRM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Materium (MTRM)

Hvor mye er Materium (MTRM) verdt i dag?
Live MTRM prisen i USD er 0.01295102 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MTRM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MTRM til USD er $ 0.01295102. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Materium?
Markedsverdien for MTRM er $ 243.34K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MTRM?
Den sirkulerende forsyningen av MTRM er 18.79M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMTRM ?
MTRM oppnådde en ATH-pris på 1.019 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MTRM?
MTRM så en ATL-pris på 0.00370831 USD.
Hva er handelsvolumet til MTRM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MTRM er -- USD.
Vil MTRM gå høyere i år?
MTRM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MTRM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.