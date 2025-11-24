Mastercard xStock pris i dag

Sanntids Mastercard xStock (MAX) pris i dag er $ 528.53, med en 0.66% endring de siste 24 timene. Nåværende MAX til USD konverteringssats er $ 528.53 per MAX.

Mastercard xStock rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 132,719, med en sirkulerende forsyning på 251.11 MAX. I løpet av de siste 24 timene MAX har den blitt handlet mellom $ 527.49(laveste) og $ 532.08 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 616.08, mens tidenes laveste notering var $ 524.72.

Kortsiktig har MAX beveget seg -0.01% i løpet av den siste timen og -2.98% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Mastercard xStock (MAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 132.72K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.14M Opplagsforsyning 251.11 Total forsyning 21,069.48227375899

Nåværende markedsverdi på Mastercard xStock er $ 132.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAX er 251.11, med en total tilgang på 21069.48227375899. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.14M.