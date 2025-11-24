Hva er WBTC.E

Massa Bridged BTC (WBTC.E) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Massa Bridged BTC (WBTC.E), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Massa Bridged BTC (WBTC.E), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.17K Total forsyning: $ 0.20 Sirkulerende forsyning: $ 0.20 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.17K All-time high: $ 212,430 All-Time Low: $ 85,705 Nåværende pris: $ 85,855

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Informasjon Offisiell nettside: https://bridge.massa.net/index

Massa Bridged BTC (WBTC.E) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Massa Bridged BTC (WBTC.E) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WBTC.E tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WBTC.E tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

WBTC.E prisforutsigelse Vil du vite hvor WBTC.E kan være på vei? Vår WBTC.E prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

