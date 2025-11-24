Massa Bridged BTC pris i dag

Sanntids Massa Bridged BTC (WBTC.E) pris i dag er $ 85,719, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende WBTC.E til USD konverteringssats er $ 85,719 per WBTC.E.

Massa Bridged BTC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 17,142.23, med en sirkulerende forsyning på 0.20 WBTC.E. I løpet av de siste 24 timene WBTC.E har den blitt handlet mellom $ 85,708(laveste) og $ 85,728 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 212,430, mens tidenes laveste notering var $ 85,705.

Kortsiktig har WBTC.E beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og -12.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.14K$ 17.14K $ 17.14K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.14K$ 17.14K $ 17.14K Opplagsforsyning 0.20 0.20 0.20 Total forsyning 0.2 0.2 0.2

Nåværende markedsverdi på Massa Bridged BTC er $ 17.14K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WBTC.E er 0.20, med en total tilgang på 0.2. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.14K.