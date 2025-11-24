Mascot of the Trenches pris i dag

Sanntids Mascot of the Trenches (RUG) pris i dag er $ 0.00020393, med en 2.32% endring de siste 24 timene. Nåværende RUG til USD konverteringssats er $ 0.00020393 per RUG.

Mascot of the Trenches rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 203,744, med en sirkulerende forsyning på 999.11M RUG. I løpet av de siste 24 timene RUG har den blitt handlet mellom $ 0.00019846(laveste) og $ 0.00022197 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00055759, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001857.

Kortsiktig har RUG beveget seg +0.61% i løpet av den siste timen og -25.07% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Mascot of the Trenches (RUG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 203.74K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 203.74K
Opplagsforsyning 999.11M
Total forsyning 999,111,369.641418

