Marvin The Robot (MARVIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Marvin The Robot (MARVIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Marvin The Robot (MARVIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Marvin The Robot (MARVIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 30.44K $ 30.44K $ 30.44K Total forsyning: $ 9.47M $ 9.47M $ 9.47M Sirkulerende forsyning: $ 7.95M $ 7.95M $ 7.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.28K $ 36.28K $ 36.28K All-time high: $ 0.00637845 $ 0.00637845 $ 0.00637845 All-Time Low: $ 0.0036474 $ 0.0036474 $ 0.0036474 Nåværende pris: $ 0.00383057 $ 0.00383057 $ 0.00383057 Lær mer om Marvin The Robot (MARVIN) pris Kjøp MARVIN nå!

Marvin The Robot (MARVIN) Informasjon Offisiell nettside: https://marvinandroid.ai/

Marvin The Robot (MARVIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Marvin The Robot (MARVIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MARVIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MARVIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MARVINs tokenomics, kan du utforske MARVIN tokenets livepris!

MARVIN prisforutsigelse Vil du vite hvor MARVIN kan være på vei? Vår MARVIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MARVIN tokenets prisforutsigelse nå!

