Marvin The Robot pris i dag

Sanntids Marvin The Robot (MARVIN) pris i dag er $ 0.0038107, med en 1.10% endring de siste 24 timene. Nåværende MARVIN til USD konverteringssats er $ 0.0038107 per MARVIN.

Marvin The Robot rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 30,284, med en sirkulerende forsyning på 7.95M MARVIN. I løpet av de siste 24 timene MARVIN har den blitt handlet mellom $ 0.00375468(laveste) og $ 0.00383571 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00637845, mens tidenes laveste notering var $ 0.0036474.

Kortsiktig har MARVIN beveget seg -- i løpet av den siste timen og -6.99% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Marvin The Robot (MARVIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 30.28K$ 30.28K $ 30.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.10K$ 36.10K $ 36.10K Opplagsforsyning 7.95M 7.95M 7.95M Total forsyning 9,472,220.0 9,472,220.0 9,472,220.0

Nåværende markedsverdi på Marvin The Robot er $ 30.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MARVIN er 7.95M, med en total tilgang på 9472220.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.10K.