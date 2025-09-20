Dagens Marvin On Base livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MOB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Marvin On Base livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MOB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MOB

MOB Prisinformasjon

MOB Offisiell nettside

MOB tokenomics

MOB Prisprognose

Marvin On Base Logo

Marvin On Base Pris (MOB)

Ikke oppført

1 MOB til USD livepris:

--
----
-7.30%1D
mexc
USD
Marvin On Base (MOB) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:27:21 (UTC+8)

Marvin On Base (MOB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.41%

-7.31%

-32.22%

-32.22%

Marvin On Base (MOB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MOB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOB er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOB endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, -7.31% over 24 timer og -32.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Marvin On Base (MOB) Markedsinformasjon

$ 96.65K
$ 96.65K$ 96.65K

--
----

$ 96.65K
$ 96.65K$ 96.65K

1.50T
1.50T 1.50T

1,500,000,000,000.0
1,500,000,000,000.0 1,500,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Marvin On Base er $ 96.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOB er 1.50T, med en total tilgang på 1500000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 96.65K.

Marvin On Base (MOB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Marvin On Base til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Marvin On Base til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Marvin On Base til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Marvin On Base til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-7.31%
30 dager$ 0+3.19%
60 dager$ 0-1.35%
90 dager$ 0--

Hva er Marvin On Base (MOB)

Marvin on Base is an innovative memecoin project featuring a stellar team, including a marketing developer from Shiba Inu and key opinion leaders (KOLs) from Brett on Base. The project focuses on developing an application to help holders redeem their gas-trapped tokens.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Marvin On Base (MOB) Ressurs

Offisiell nettside

Marvin On Base Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Marvin On Base (MOB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Marvin On Base (MOB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Marvin On Base.

Sjekk Marvin On Baseprisprognosen nå!

MOB til lokale valutaer

Marvin On Base (MOB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Marvin On Base (MOB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Marvin On Base (MOB)

Hvor mye er Marvin On Base (MOB) verdt i dag?
Live MOB prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MOB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MOB til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Marvin On Base?
Markedsverdien for MOB er $ 96.65K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MOB?
Den sirkulerende forsyningen av MOB er 1.50T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOB ?
MOB oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MOB?
MOB så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MOB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOB er -- USD.
Vil MOB gå høyere i år?
MOB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:27:21 (UTC+8)

Marvin On Base (MOB) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.