Marvin Inu (MARVIN) tokenomics
Marvin Inu (MARVIN) Informasjon
Fluffy Fun with MarVin
MarVin brings a playful twist to the crypto world with his adorable, fluffy charm, making your investment journey delightful.
Innovative Investment
Big Growth Potential
Dynamic Mechanism
Global Community
Exciting Events
Elon's Favorite Pup
Stray Dog Rescue Fund
Marvin Inu (MARVIN) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Marvin Inu (MARVIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Marvin Inu (MARVIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Marvin Inu (MARVIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet MARVIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange MARVIN tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår MARVINs tokenomics, kan du utforske MARVIN tokenets livepris!
MARVIN prisforutsigelse
Vil du vite hvor MARVIN kan være på vei? Vår MARVIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
