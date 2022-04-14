Marutaro (MARU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Marutaro (MARU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Marutaro (MARU) Informasjon Marutaro is one of the most beloved and famous Shiba Inu dogs on the internet, known for his cheerful demeanor, photogenic appearance, and massive social media presence. He hails from Japan and gained fame primarily through Twitter and Instagram, where his owner regularly shares adorable photos and videos of him in various settings and costumes. With millions of followers, Marutaro has become a symbol of the Shiba Inu breed’s charm and the internet’s fascination with wholesome, meme-worthy animal content. Offisiell nettside: https://marueth.xyz/ Kjøp MARU nå!

Marutaro (MARU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Marutaro (MARU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 105.27K $ 105.27K $ 105.27K Total forsyning: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Sirkulerende forsyning: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 105.27K $ 105.27K $ 105.27K All-time high: $ 0.00334656 $ 0.00334656 $ 0.00334656 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00025015 $ 0.00025015 $ 0.00025015 Lær mer om Marutaro (MARU) pris

Marutaro (MARU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Marutaro (MARU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MARU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MARU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MARUs tokenomics, kan du utforske MARU tokenets livepris!

