Marutaro (MARU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0003069 24 timer lav $ 0.00034578 24 timer høy All Time High $ 0.00334656 Laveste pris $ 0.00008163 Prisendring (1H) -0.59% Prisendring (1D) -9.89% Prisendring (7D) +32.81%

Marutaro (MARU) sanntidsprisen er $0.0003115. I løpet av de siste 24 timene har MARU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0003069 og et toppnivå på $ 0.00034578, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MARU er $ 0.00334656, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008163.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MARU endret seg med -0.59% i løpet av den siste timen, -9.89% over 24 timer og +32.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Marutaro (MARU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 131.05K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 131.05K Opplagsforsyning 420.69M Total forsyning 420,690,000.0

Nåværende markedsverdi på Marutaro er $ 131.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MARU er 420.69M, med en total tilgang på 420690000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 131.05K.