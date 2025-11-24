Martin pris i dag

Sanntids Martin (MARTIN) pris i dag er --, med en 1.92% endring de siste 24 timene. Nåværende MARTIN til USD konverteringssats er -- per MARTIN.

Martin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 15,511.52, med en sirkulerende forsyning på 1,000.00T MARTIN. I løpet av de siste 24 timene MARTIN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har MARTIN beveget seg +0.85% i løpet av den siste timen og -14.61% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Martin (MARTIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.51K$ 15.51K $ 15.51K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.51K$ 15.51K $ 15.51K Opplagsforsyning 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Total forsyning 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Nåværende markedsverdi på Martin er $ 15.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MARTIN er 1,000.00T, med en total tilgang på 1.0e+15. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.51K.