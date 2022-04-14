MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Informasjon The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Offisiell nettside: https://www.marketvector.com/factsheets/download/MVTT10F.d.pdf Kjøp MVTT10F nå!

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 413.31K $ 413.31K $ 413.31K Total forsyning: $ 8.69M $ 8.69M $ 8.69M Sirkulerende forsyning: $ 8.69M $ 8.69M $ 8.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 413.31K $ 413.31K $ 413.31K All-time high: $ 0.054454 $ 0.054454 $ 0.054454 All-Time Low: $ 0.02518208 $ 0.02518208 $ 0.02518208 Nåværende pris: $ 0.04758837 $ 0.04758837 $ 0.04758837 Lær mer om MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) pris

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MVTT10F tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MVTT10F tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MVTT10Fs tokenomics, kan du utforske MVTT10F tokenets livepris!

