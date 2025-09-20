MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.050168 $ 0.050168 $ 0.050168 24 timer lav $ 0.051484 $ 0.051484 $ 0.051484 24 timer høy 24 timer lav $ 0.050168$ 0.050168 $ 0.050168 24 timer høy $ 0.051484$ 0.051484 $ 0.051484 All Time High $ 0.054454$ 0.054454 $ 0.054454 Laveste pris $ 0.02518208$ 0.02518208 $ 0.02518208 Prisendring (1H) +0.17% Prisendring (1D) -1.01% Prisendring (7D) -4.38% Prisendring (7D) -4.38%

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) sanntidsprisen er $0.050816. I løpet av de siste 24 timene har MVTT10F blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.050168 og et toppnivå på $ 0.051484, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MVTT10F er $ 0.054454, mens den rekordlave prisen er $ 0.02518208.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MVTT10F endret seg med +0.17% i løpet av den siste timen, -1.01% over 24 timer og -4.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 415.52K$ 415.52K $ 415.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 415.52K$ 415.52K $ 415.52K Opplagsforsyning 8.17M 8.17M 8.17M Total forsyning 8,172,523.575236279 8,172,523.575236279 8,172,523.575236279

Nåværende markedsverdi på MarketVector Token Terminal Fundamental Index er $ 415.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MVTT10F er 8.17M, med en total tilgang på 8172523.575236279. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 415.52K.