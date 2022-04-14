MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Informasjon The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Offisiell nettside: https://app.reserve.org/ Kjøp MVDA25 nå!

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.59K $ 18.59K $ 18.59K Total forsyning: $ 5.94K $ 5.94K $ 5.94K Sirkulerende forsyning: $ 5.94K $ 5.94K $ 5.94K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.59K $ 18.59K $ 18.59K All-time high: $ 3.59 $ 3.59 $ 3.59 All-Time Low: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Nåværende pris: $ 3.13 $ 3.13 $ 3.13 Lær mer om MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) pris

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MVDA25 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MVDA25 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MVDA25s tokenomics, kan du utforske MVDA25 tokenets livepris!

