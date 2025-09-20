MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3.45 $ 3.45 $ 3.45 24 timer lav $ 3.53 $ 3.53 $ 3.53 24 timer høy 24 timer lav $ 3.45$ 3.45 $ 3.45 24 timer høy $ 3.53$ 3.53 $ 3.53 All Time High $ 3.59$ 3.59 $ 3.59 Laveste pris $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -0.33% Prisendring (7D) +31.69% Prisendring (7D) +31.69%

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) sanntidsprisen er $3.47. I løpet av de siste 24 timene har MVDA25 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.45 og et toppnivå på $ 3.53, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MVDA25 er $ 3.59, mens den rekordlave prisen er $ 1.2.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MVDA25 endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.33% over 24 timer og +31.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.64K$ 20.64K $ 20.64K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.64K$ 20.64K $ 20.64K Opplagsforsyning 5.94K 5.94K 5.94K Total forsyning 5,941.515565463477 5,941.515565463477 5,941.515565463477

Nåværende markedsverdi på MarketVector Digital Assets 25 Index er $ 20.64K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MVDA25 er 5.94K, med en total tilgang på 5941.515565463477. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.64K.