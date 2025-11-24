Hva er STLKR

Market Stalker (STLKR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Market Stalker (STLKR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 119.40K $ 119.40K $ 119.40K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 119.40K $ 119.40K $ 119.40K All-time high: $ 0.00491883 $ 0.00491883 $ 0.00491883 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00119397 $ 0.00119397 $ 0.00119397 Lær mer om Market Stalker (STLKR) pris Kjøp STLKR nå!

Market Stalker (STLKR) Informasjon Offisiell nettside: https://themarketstalker.com Teknisk dokument: https://docs.themarketstalker.com/

Market Stalker (STLKR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Market Stalker (STLKR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STLKR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STLKR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STLKRs tokenomics, kan du utforske STLKR tokenets livepris!

STLKR prisforutsigelse Vil du vite hvor STLKR kan være på vei? Vår STLKR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STLKR tokenets prisforutsigelse nå!

