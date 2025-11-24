Market Stalker pris i dag

Sanntids Market Stalker (STLKR) pris i dag er $ 0.0012533, med en 3.49% endring de siste 24 timene. Nåværende STLKR til USD konverteringssats er $ 0.0012533 per STLKR.

Market Stalker rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 125,758, med en sirkulerende forsyning på 100.00M STLKR. I løpet av de siste 24 timene STLKR har den blitt handlet mellom $ 0.00121039(laveste) og $ 0.00127882 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00491883, mens tidenes laveste notering var $ 0.00046084.

Kortsiktig har STLKR beveget seg -1.26% i løpet av den siste timen og -8.75% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Market Stalker (STLKR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 125.76K$ 125.76K $ 125.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 125.76K$ 125.76K $ 125.76K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

