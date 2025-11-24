Hva er LUIGI

Market Maverick (LUIGI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Market Maverick (LUIGI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Market Maverick (LUIGI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Market Maverick (LUIGI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.55K $ 20.55K $ 20.55K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.55K $ 20.55K $ 20.55K All-time high: $ 0.163593 $ 0.163593 $ 0.163593 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00097859 $ 0.00097859 $ 0.00097859 Lær mer om Market Maverick (LUIGI) pris Kjøp LUIGI nå!

Market Maverick (LUIGI) Informasjon Offisiell nettside: https://www.reformdao.com/

Market Maverick (LUIGI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Market Maverick (LUIGI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LUIGI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LUIGI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LUIGIs tokenomics, kan du utforske LUIGI tokenets livepris!

LUIGI prisforutsigelse Vil du vite hvor LUIGI kan være på vei? Vår LUIGI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LUIGI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!