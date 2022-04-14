Market Making Pro (MMPRO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Market Making Pro (MMPRO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Market Making Pro (MMPRO) Informasjon MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for. Offisiell nettside: https://marketmaking.pro/ Kjøp MMPRO nå!

Market Making Pro (MMPRO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Market Making Pro (MMPRO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 736.48K $ 736.48K $ 736.48K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 92.08M $ 92.08M $ 92.08M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 799.82K $ 799.82K $ 799.82K All-time high: $ 0.824202 $ 0.824202 $ 0.824202 All-Time Low: $ 0.00298409 $ 0.00298409 $ 0.00298409 Nåværende pris: $ 0.00800373 $ 0.00800373 $ 0.00800373 Lær mer om Market Making Pro (MMPRO) pris

Market Making Pro (MMPRO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Market Making Pro (MMPRO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MMPRO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MMPRO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MMPROs tokenomics, kan du utforske MMPRO tokenets livepris!

MMPRO prisforutsigelse Vil du vite hvor MMPRO kan være på vei? Vår MMPRO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MMPRO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!