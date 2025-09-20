Market Making Pro (MMPRO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00406085 $ 0.00406085 $ 0.00406085 24 timer lav $ 0.00472879 $ 0.00472879 $ 0.00472879 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00406085$ 0.00406085 $ 0.00406085 24 timer høy $ 0.00472879$ 0.00472879 $ 0.00472879 All Time High $ 0.824202$ 0.824202 $ 0.824202 Laveste pris $ 0.00298409$ 0.00298409 $ 0.00298409 Prisendring (1H) -0.18% Prisendring (1D) +12.15% Prisendring (7D) +15.36% Prisendring (7D) +15.36%

Market Making Pro (MMPRO) sanntidsprisen er $0.00471707. I løpet av de siste 24 timene har MMPRO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00406085 og et toppnivå på $ 0.00472879, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MMPRO er $ 0.824202, mens den rekordlave prisen er $ 0.00298409.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MMPRO endret seg med -0.18% i løpet av den siste timen, +12.15% over 24 timer og +15.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Market Making Pro (MMPRO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 434.56K$ 434.56K $ 434.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 471.93K$ 471.93K $ 471.93K Opplagsforsyning 92.08M 92.08M 92.08M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Market Making Pro er $ 434.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MMPRO er 92.08M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 471.93K.